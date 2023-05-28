Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: 'Tebrik ediyorum'

Millet İttifakı’nda yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: 'Tebrik ediyorum'

Millet İttifakı’nda yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kesin olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, “Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Davutoğlu devamında, “Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım” diye belirtti.

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