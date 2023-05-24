Açıklama bekleniyor: Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde buluştu.

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Açıklama bekleniyor: Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ikinci tur görüşmeleri üzerine Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyu iki kez görüştü. Ortak mutabakata vardıkları belirtilen iki lider saat 11:00’de Zafer Partisi Genel Merkezi önünde ortak açıklama yapacak.

HANGİ MADDELERDE MUTABAKAT SAĞLANDI?

İki liderin dün gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği ve Özdağ'ın sunduğu mutabakat metninde anlaşma sağlandığı ileri sürülüyordu. Gazeteci İsmail Saymaz, "uzlaştılar" dediği 7 maddeyi şöyle özetlemişti: 

1) Anayasanın ilk 4. maddesi değişmeyecek.

2) Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak.

3) 1924 Anayasasına bağlı kalınacak.

4) Mülteciler bir yıl içinde ülkelerine gönderilecek.

5) Terörle etkin mücadele yapılacak.

6) Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak.

7) Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek.

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