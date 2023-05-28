Erdoğan, Kısıklı’da konuştu: Kılıçdaroğlu'nu yuhlattı!

GERÇEK GÜNDEM - Anadolu Ajansı ve ANKA verilerini 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu önde götüren Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’da konuştu.

Kısıklı’daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyleyerek konuşmasına başladı.

KILIÇDAROĞLU'NU YUHLATTI!

"İkinci tur seçimi milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize veren milletimize teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan konuşması sırasında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlara yuhlattı.

Erdoğan devamında, "Bu sevda burada bitmez bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Şimdi ne diyorlar? Bay bay bay Kemal" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum.

Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışında, yurt içinde ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

Yaptığı tercihiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez dedik, öyle mi? Bay Bay Kemal diyorlar. Biz bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Türkiye bize biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik.

İsterseniz buna bir üçüncü Bay Bay ilave edebiliriz. Bay Bay Bay Kemal. Sizlerin iradesiyle sandıkların bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldik. Şimdi bakın buradan kardeşlerim Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı yani bu seçimde 169 çıkardı.

Fakat mâlum; toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan mâlum partilere kiralık vekil verdi. Ne kadar? 40 tane. Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya. Bu işleri çok iyi bilir. Ve böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay Bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır.

Diyoruz ki; 14 Mayıs Seçimi'nin de 28 Mayıs Seçimi'nin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.

Ama bir şey daha söylemiştim; Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştim. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Ama beraberce açtık.

Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emekçisine kadar milletimizin tüm kesimlerin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. Şimdi Kısıklı meydanı tarih yazdı tarih.

ALİYEV VE ÖZBEKİSTAN LİDERİ ARADI

Bir İstanbullu, bir Üsküdarlı bir Kısıklılı olarak Allah'a hamdediyorum, sizin gibi yol arkadaşları bana verdiği için hamdediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız. Önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'de Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok çok çalışacağız.

Şu anda Emniyet'ten dedim ki, Kısıtlı meydanında ne kadar vatandaşım var? 55 bin. Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması, milletimizin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur.

Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar. Ve diyorlar ki, 'Gerekirse ilan edin, davet edin hemen şimdi de geliriz.'"