Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber

14 Mayıs seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala açıklanan anketlerde yarışın hızlandığı görülürken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Yüzde 60 oy alacağım" iddiasında bulunmuştu. Açıklanan son anketten İnce'ye kötü haber geldi.

anket 2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları
Son Güncelleme:
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber - Resim: 1

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçmenin tercihlerine yönelik anketler yakından izlenirken, AR-G Araştırma da son anket sonucunu paylaştı.

1 24
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber - Resim: 2

Ankette milletvekili seçimleri için "Hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilirken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hangi adayın tercih edileceği seçmene soruldu.

2 24
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber - Resim: 3

Anketin sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:

3 24
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber - Resim: 4

AKP: %31.1

4 24