Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
14 Mayıs seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala açıklanan anketlerde yarışın hızlandığı görülürken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Yüzde 60 oy alacağım" iddiasında bulunmuştu. Açıklanan son anketten İnce'ye kötü haber geldi.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçmenin tercihlerine yönelik anketler yakından izlenirken, AR-G Araştırma da son anket sonucunu paylaştı.
Ankette milletvekili seçimleri için "Hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilirken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hangi adayın tercih edileceği seçmene soruldu.
Anketin sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:
AKP: %31.1