Son ankette oy oranları: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti
PİAR'ın son anketine göre Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın. Sinan Oğan ise Muharrem İnce'nin neredeyse iki katı oy alıyor.
PİAR Araştırma, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yaptığı son anket çalışmasını yayınladı.
Araştırmanın 15-18 Nisan tarihleri arasında 'Türkiye genelini temsil eden 40 ilde', 5 bin 400 katılımcı ile yüz yüze mülakat ve CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemi ile yapıldığı duyuruldu.
Araştırmanın güvenilirlik düzeyinin yüzde 95, güven aralığının 1,33 olarak belirlendiği ifade edildi.
Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında adayların aldığı oy oranları şöyle: