Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı

‘Seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir’ diyen Sencar’ın yaptığı paylaşımın sonuçları ise oldukça dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 84,1’i bu seçimde 'kesinlikle' oy kullanacağını belirtirken yüzde 0,7’si ‘kesinlikle' oy kullanmayacağını ifade etti.