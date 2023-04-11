Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo!
Saros Araştırma'nın 12 bölgede 10729 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonucuna göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci duruma kalması durumunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kıl payı kazanıyor.
Seçimlere sayılı günler kala siyaset kulislerine damga vuracak bir anket sonucu daha yayımlandı. Saros Araştırma Şirketi, 12 bölgede 10 bin729 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son anket sonucunu kamuoyu ile paylaştı.
Ankette hem partilerin hem de cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları ortaya çıktı. Seçimin ikinci tura kalması halinde oluşacak tablo da dikkat çekti.
"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlara göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
%37,8 AKP