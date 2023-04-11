Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo!

Saros Araştırma'nın 12 bölgede 10729 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonucuna göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci duruma kalması durumunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kıl payı kazanıyor.

2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları anket
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Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 1

Seçimlere sayılı günler kala siyaset kulislerine damga vuracak bir anket sonucu daha yayımlandı. Saros Araştırma Şirketi, 12 bölgede 10 bin729 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son anket sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

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Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 2

Ankette hem partilerin hem de cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları ortaya çıktı. Seçimin ikinci tura kalması halinde oluşacak tablo da dikkat çekti.

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Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 3

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlara göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

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Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 4

%37,8 AKP

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