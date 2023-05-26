Selahattin Demirtaş ikinci tur kararını açıkladı: 'Artık bu işin üçüncü turu da yok'
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ikinci tur için seçmene çağrıda bulundu.
Selahattin Demirtaş, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde seçmenlere, "Artık bu işin üçüncü turu da yok" dedi ve Millet İttifakı'nı destek çağrısında bulundu.
Demirtaş'ın paylaşımı şöyle oldu:
Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak.
Artık bu işin üçüncü turu da yok!
Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin.
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