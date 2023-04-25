Seçimin kaderi 'geçersiz' oylarda saklı: İşte dikkat edilmesi gerekenler
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, seçimin kaderini de geçersiz oyların belirleyeceği ifade edildi. Peki geçersiz oy kullanmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor?
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, seçmene peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Seçimin kaderi ise "geçersiz" sayılacak oylarla belirlenecek.
TV100 yazarı Mustafa Zafer, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri köşesinde yazdı. İşte oyunuzun geçersiz sayılmaması için dikkat etmeniz gerekenler:
Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile önceki dönem seçimlerinde geçersiz çıkan oyların sonuca etkisini ve yüzde 50+1 oy alabilmek için verilecek tek bir oyun önemini yazımızda birlikte inceleyelim.
Oylarınızın geçersiz sayılmaması için dikkat edilecek beş önemli unsur şu şekildedir:
1- Seçmen, sandık kurulu tarafından kendisine verilen birleşik oy pusulası üzerinde herhangi bir kazıntı, silinti ve başkaca bir anlama gelebilecek bir işaretin olmadığını kontrol etmelidir