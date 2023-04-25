Seçimin kaderi 'geçersiz' oylarda saklı: İşte dikkat edilmesi gerekenler

Oylarınızın geçersiz sayılmaması için dikkat edilecek beş önemli unsur şu şekildedir:

1- Seçmen, sandık kurulu tarafından kendisine verilen birleşik oy pusulası üzerinde herhangi bir kazıntı, silinti ve başkaca bir anlama gelebilecek bir işaretin olmadığını kontrol etmelidir