'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu

Astrolog Meral Güven'in Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında bir tahminde bulunduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayılan o iddiaya göre 'seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek'. Peki işin arka planı ne? İddianın çıkış noktası neresi? İşte tüm detaylar...

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'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu - Resim: 1

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, astrolog Meral Güven'in Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında bir tahminde bulunduğu iddia edildi.

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'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu - Resim: 2

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Astrolog Meral Güven'in "Seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek" dediği öne sürüldü.

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'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu - Resim: 3

Meral Güven'in söylediği iddia edilen kehanet farklı hesaplar tarafından da paylaşıldı.

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'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu - Resim: 4

İŞTE İLK BULGULAR...

İddianın çıkış noktası olarak @meralguvenast isimli sosyal medya hesabından atılan tweet tespit edildi.

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