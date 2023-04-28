'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu
Astrolog Meral Güven'in Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında bir tahminde bulunduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayılan o iddiaya göre 'seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek'. Peki işin arka planı ne? İddianın çıkış noktası neresi? İşte tüm detaylar...
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, astrolog Meral Güven'in Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında bir tahminde bulunduğu iddia edildi.
ARKA PLAN VE İDDİALAR
Astrolog Meral Güven'in "Seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek" dediği öne sürüldü.
Meral Güven'in söylediği iddia edilen kehanet farklı hesaplar tarafından da paylaşıldı.
İŞTE İLK BULGULAR...
İddianın çıkış noktası olarak @meralguvenast isimli sosyal medya hesabından atılan tweet tespit edildi.