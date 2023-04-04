Seçime 40 gün kala son anket: Erdoğan'ın korkulu rüyası 'gençler' sandığı bekliyor!

Türkiye Raporu 'Gençlik Gündem Raporu' Şubat ayı araştırmasına göre, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gencin yüzde 89'u sandığa gitmeyi bekliyor.

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Seçime 40 gün kala son anket: Erdoğan'ın korkulu rüyası 'gençler' sandığı bekliyor! - Resim: 1

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 40 gün kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi. 

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Seçime 40 gün kala son anket: Erdoğan'ın korkulu rüyası 'gençler' sandığı bekliyor! - Resim: 2

2023 Seçimlerinde oy kullanacak 62.4 milyon seçmenin 13 milyonunu genç seçmen oluşturuyor. 13 milyon seçmenin 6 milyonu ise ilk kez oy kullanacak.  

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Seçime 40 gün kala son anket: Erdoğan'ın korkulu rüyası 'gençler' sandığı bekliyor! - Resim: 3

Cumhuriyet'in aktardığına göre Türkiye Raporu araştırma şirketi Gençlik Gündem Raporu Şubat ayı araştırmasında 18-30 yaş arasındaki gençlere 2023 Seçimlerinde sandığa gidip gitmeyeceklerini sordu.

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Seçime 40 gün kala son anket: Erdoğan'ın korkulu rüyası 'gençler' sandığı bekliyor! - Resim: 4

Genç seçmenin yüzde 89’u kesinlikle oy kullanacağını ifade ederken, yalnızca yüzde 2 oy kullanmayacağını ifade etti. Yüzde 9 ise sandığa gitme konusunda kararsız.

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