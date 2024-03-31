Şanlıurfa'da yarış başa baş geçiyor: Yeniden Refah ile AKP arasındaki fark yüzde 2'nin üzerinde

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Muhafazakar yapısı nedeniyle iktidar partisinin en çok destek bulduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa, kıyasıya bir seçim yarışına sahne oluyor. Uzun yıllar AKP'de görev yapmış Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'a geçişi ve bu partiden aday olması, sandıktan çıkacak sonucu tahmin edilemez bir hale getiriyor.

Bugüne dek yapılmış birçok saha çalışmasında Gülpınar ile AKP'li rakibi Zeynel Abidin Beyazgül arasındaki fark yüzde 3-4 olarak ölçülüyordu.

Konuya tam hakim olmayanlar için özet geçecek olursak; Gülpınar, yine yıllarca AKP'de siyaset yapıp geçtiğimiz yıl istifa eden, geçtiğimiz yıl ise İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte bölge siyasetinin en önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Gülpınar'ın özellikle Siverek kırsalında geniş bir etki alanı olduğu belirtiliyor. Nitekim birçok siyaset bilimci, Fakıbaba'nın ardından Gülpınar'ın da iktidar partisinden ayrılmasının kentteki yaprak dökümünü hızlandırdığını söylüyordu.

Öte yandan anketlerde DEM Parti de üçüncü parti olarak öne çıkıyor. Eş başkan adayları Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen'in desteği en son yüzde 22.6 olarak tahmin edilmişti.

İKİ ADAY ARASINDAKİ YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE

17.00 itibariyle kalkan yasakların ardından sandıkların yüzde 55'i açıldı. Anadolu Ajansı verilerine göre, Yeniden Refah'ın adayı Gülpınar 2'nin üzerinde bir puanla önde yarışı götürüyor. AA'ya göre Gülpınar yüzde 37.65 iken AKP'nin adayı Beyazgül yüzde 34.15 olarak seçim yarışını sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem