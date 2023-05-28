Sandıktan düğüne: Gelinlik ve damatlıkla oy verdiler
Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Düğünlerini 28 Mayıs tarihi için planlayan bazı çiftler ise oy verecekleri okullara gelinlik ve damatlıkla geldi. Oylarını veren gelin ve damatlar okullarından düğünlerine geçti, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Düzce’de İsmail Çoban (24) ve Özge Çoban (23) çifti, gelinlik ve damatlıkla oyunu kullandı. Şehit Metin Kucur İlkokuluna gelen İsmail – Özge Çoban çifti, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan Gelin Özge Çoban, güzel bir anı olduğunu belirterek, “Oyumuzu kullandık böyle nasipmiş vatana millete hayırlı olsun inşallah. Böyle bir güne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. Gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız oldu” dedi.
Damat İsmail Çoban, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, “Seçim gününe denk gelmemesi için uğraştık nasip böyleymiş. Oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.
Çift, oylarını kullandıktan sonra nikah akitlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.
MUDANYA'DA GELİN DAMAT OY KULLANDI
Mudanya ilçesi 12 Eylül İlkokulu’nda oy kullanan gelin Elif Naz Malkoç düğün kıyafetiyle ilgi odağı oldu.