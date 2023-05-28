Sandıktan düğüne: Gelinlik ve damatlıkla oy verdiler

Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan Gelin Özge Çoban, güzel bir anı olduğunu belirterek, “Oyumuzu kullandık böyle nasipmiş vatana millete hayırlı olsun inşallah. Böyle bir güne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. Gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız oldu” dedi.