Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında son durum an be an Gerçek Gündem'de...

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Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

OYLAR EŞ ZAMANLI SAYILMAYA BAŞLADI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.

Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

İşte CHP Genel Merkezi'nden gelen sonuçlar ise şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,60

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,62

Sinan Oğan: Yüzde 5,32

Muharrem İnce: Yüzde 0,45

Toplam Sandık: 192 bin 169

Açılan Sandık: 74 bin 174

ANKA Haber Ajansı'nın Türkiye genelinde açıkladığı ilk sonuçlar:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,19

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,84

Sinan Oğan: Yüzde 5,32

Muharrem İnce: Yüzde 0,45

Toplam Sandık: 192 bin 169

Açılan Sandık: 57 bin 777

"Seçimde de açıkladığı manipülatif sonuçlarla tepki çeken" Anadolu Ajansı'nın Türkiye genelinde açıkladığı ilk sonuçlar:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,73

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,44

Sinan Oğan: Yüzde 5,31

Muharrem İnce: Yüzde 0,51

Açılan sandık: Yüzde 63,04

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan seçim 2023 Muharrem İnce
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