Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları: "Pes etmek, vazgeçmek yok"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını resmen açıkladı. Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Açıklamanın ardından ikinci tur mesajları paylaşan sanatçılar 'umutlu olduklarını' vurguladılar. Yapılan bazı paylaşımlar şöyle: