Rusya'dan Türkiye seçimleri açıklaması: Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu pazar düzenlenecek seçimler öncesi sandık iradesine 'Rus hackerlar' tarafından müdahale edileceğine dair endişesini kişisel Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajla paylaşmıştı.

Ana muhalefet partisi lideri, "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadesini kullanmıştı.

Kremlin, bugün konuyla ilgili olarak açıklama yaptı; şunlar kaydedildi:

"Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır."