Prof. Babuşcu'dan dolarda seçim sonrası için korkutan tahmin

Banka, bu amaçla 2022 Ağustos ayından bu yana hareket ediyor. Neden bu amaçla hareket ediyor diye bakalım. Seçime 9 ay kala önlemini alıp kurun sıçramasını önlemek. Yani "kurlar yukarı doğru sıçramasın, sıçrarsa oy kaybedeceğiz. Sıçramazsa seçimi kazanırız" felsefesiyle hareket etmiştir.