Prof. Babuşcu'dan dolarda seçim sonrası için korkutan tahmin
Halk TV yazarı Olcay Aydilek, "Türkiye, 28 Mayıs'ta kritik bir tercih yapacak. Ülke, Merkez Bankası'nın döviz kurunu baskılamak için izlediği "arka kapı" politikası nedeniyle büyük bir şokun eşiğinde bulunuyor." yorumunda bulundu. Ekonomist Babuşcu'yla yaptığı görüşmeyi aktardı.
Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Halk TV'den Olcay Aydilek'in sorularını yanıtladı.
"AKP hükümeti devam ederse ben kurların gelecek önümüzdeki haftalar içinde 25-30 TL'ye kadar çıkabileceğini, daha sonra 25-26 TL'ye oturacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanan Babuşcu'nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
28 Mayıs seçimlerine ekonomide ağır bir kriz ortamında gidiliyor. Kurlar artıyor, faizler yükseliyor. Bu süreç devam eder mi?
Önce geriye yönelik bir analizle başlayalım. Merkez Bankası'nın amacı enflasyonu düşürmektir. Merkez Bankası, bu birinci amacını bırakıp ikinci amacına doğru yöneldi. İkinci amacı nedir? Türk Lirası'nın değerini korumak.
Banka, bu amaçla 2022 Ağustos ayından bu yana hareket ediyor. Neden bu amaçla hareket ediyor diye bakalım. Seçime 9 ay kala önlemini alıp kurun sıçramasını önlemek. Yani "kurlar yukarı doğru sıçramasın, sıçrarsa oy kaybedeceğiz. Sıçramazsa seçimi kazanırız" felsefesiyle hareket etmiştir.