PİAR Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanıyor
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Anket şirketleri son anket sonuçlarını açıklıyor. PİAR Araştırma'nın son anketine göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,3 ile seçimi ilk turda kazanıyor.
14 Mayıs seçimlerine 3 gün kaldı. Son anketler açıklanıyor.
PİAR Araştırma da son anketini açıkladı.
PİAR Araştırma'nın son anketine göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,3 ile seçimi ilk turda kazanıyor.
PİAR Araştırma'nın, 6-9 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 İl'de CATI yöntemi ile yaptığı ve %95 güvenilirlik düzeyi ve 1.98 güven aralığında olarak duyurduğu son anketine göre oy oranları şöyle: