PİAR Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanıyor

PİAR Araştırma'nın, 6-9 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 İl'de CATI yöntemi ile yaptığı ve %95 güvenilirlik düzeyi ve 1.98 güven aralığında olarak duyurduğu son anketine göre oy oranları şöyle: