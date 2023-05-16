Paylar değişti: İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları
Seçim sonuçları siyasi partilerin gelecek yıl hazine yardımlarından alacakları payı değiştirdi. İşte partilerin alacakları hazine yardımı...
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca partilere yapılan hazine yardımı, son milletvekili seçimine göre belirleniyor. Barajı aşmış bulunan siyasi partilere o yılki genel bütçe gelirlerinin 5000’de 2’si oranındaki ödenek, ülke barajını aşan partilerin aldıkları oy oranına göre paylaştırılıyor.
Milletvekili seçiminde ülke barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürüldü. Milletvekili seçimlerinde geçerli oyların yüzde 3’ünden fazlasını almış partilere ise barajı aşan en düşük oy almış partiyle orantılı olarak hazine yardımı yapılıyor.
Hazine yardımı, milletvekili seçiminin yapıldığı yıllarda 3 katı, yerel seçimin yapıldığı yıllarda ise 2 katı olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl milletvekili seçimi dolayısıyla partilere toplam 5 milyar lira hazine yardımı yapıldı.
AKP 2 milyar 179.5 milyon, CHP 1 milyar 157.4 milyon, MHP 567.3 milyon, İYİ Parti 509.1 milyon lira hazine yardımı aldı. Önce tedbir konulan, mart ayında ise Anayasa Mahkemesi’nce tedbir kararı kaldırılan HDP’ye ise 598.8 milyon lira hazine yardımı yapıldı.