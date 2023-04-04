Oylar nasıl sayılacak, baraj nasıl uygulanacak? İşte seçime dair 15 soru ve yanıtı

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere 36 siyasi parti katılacak. 4 ittifakın olduğu seçimlerde 4 cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Peki ittifak oyları nasıl sayılacak? İttifaktaki partilere baraj nasıl uygulanacak?

2023 seçim
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Oylar nasıl sayılacak, baraj nasıl uygulanacak? İşte seçime dair 15 soru ve yanıtı - Resim: 1

Yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak seçim için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvim süreci işliyor. Seçim, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemlerle yürütülecek.

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Oylar nasıl sayılacak, baraj nasıl uygulanacak? İşte seçime dair 15 soru ve yanıtı - Resim: 2

4 İTTİFAK VE 4 CUMHURBAŞKANI ADAYI VAR

YSK, 36 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirledi. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata" ve "Emek ve Özgürlük" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. 

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Oylar nasıl sayılacak, baraj nasıl uygulanacak? İşte seçime dair 15 soru ve yanıtı - Resim: 3

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

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Oylar nasıl sayılacak, baraj nasıl uygulanacak? İşte seçime dair 15 soru ve yanıtı - Resim: 4

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 15 soru ve yanıtları şöyle:

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