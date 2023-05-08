Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kaldı. Peki, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?

seçim 2023
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Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak? - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) genelgesi, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geçersiz oylar konusunda net sınırlar belirliyor.

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Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak? - Resim: 2

Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

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Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak? - Resim: 3

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.

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Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak? - Resim: 4

Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

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