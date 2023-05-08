Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?
14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kaldı. Peki, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) genelgesi, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geçersiz oylar konusunda net sınırlar belirliyor.
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.
Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.