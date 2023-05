Oy sayımları başlandı; Büyükşehirlerde son durum ne?

Türkiye bugün sandık başına gitti. 81 ilde 191 bin 910 sandıkta 60 milyonu aşkın seçmen oy kullandı.

Saat 17.00 itibariyle ülke genelinde oy verme işlemleri sonlandı. Yasağın sonlanmasının ardından Türkiye'nin üç büyükşehri İstanbul İzmir ve Ankara'daki son durum an be an Gerçek Gündem'de olacak.

İstanbul’da da oy verme işleminin bitmesinin ardından oyların sayımına geçildi.

Ayrıntılar geliyor...

