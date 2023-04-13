Oy pusulaları basılmaya başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı.

Oy pusulaları basılmaya başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu AKP Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Seçim 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan 'Sadullah Ergin' açıklaması: Siyaset isimler üzerinden yürümez CHP'li Salıcı'dan 'Sadullah Ergin' açıklaması: Siyaset isimler üzerinden yürümez
Berna Laçin söylenmez dedi sonrasında ise itiraf etti! Kime oy verecek? Berna Laçin söylenmez dedi sonrasında ise itiraf etti! Kime oy verecek?
Nagehan Alçı'dan, Muharrem İnce'ye 'laik Erdoğan karakteri' benzetmesi Alçı'dan 'laik Erdoğan karakteri' benzetmesi
Sahur için deneyebilirsiniz. Puf puf kabarıyor tadan börek sanıyor... Sahur için deneyebilirsiniz. Puf puf kabarıyor tadan börek sanıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt