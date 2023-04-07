Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir anlattı: D’hont sisteminde ortak mı, ayrı ayrı liste mi daha avantajlı?
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, tv100'deki köşesinde D’hont sistemine değindi. Daşdemir, Cumhur İttifakı'nın seçime ortak listeyle girmemesinin dezavantaj olduğunu aktardı.
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, herkesin merakla araştırdığı D'hont sistemiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Daşdemir, seçime ortak listeyle girmenin daha avantajlı olduğunu aktardı.
Daşdemir'in tv100'de kaleme aldığı yazısı şöyle:
14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok önemli olduğunu hep söylüyoruz. Hem ülkemizi hem de dünyanın gidişatını etkileyebilecek bir seçim. Belki bu konuyu abarttığımı düşünenler olacaktır, ama ben daha çok işin teknik kısmından bahsetmek istiyorum.
Biz ülke olarak 1961’den beri milletvekilliği seçimlerinden D’Hont sistemini kullanıyoruz. Ghent Üniversitesi medeni hukuk bölümünden akademisyen ve matematikçi Belçikalı Victor D'Hondt tarafından 1878 yılında tasarlanan D'Hondt sistemi, nispi temsil sistemine deniyor. D'Hondt, genellikle büyük siyasi partilerin yararına bir sistem olarak biliniyor.
Kılıçdaroğlu’nun Sofrası’nda yer alan Saadet, DEVA, Gelecek ve DP Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girecekler.
İttifak gündeme geldiğinde, ‘’Bu isimlerin her birisi kendi illerinden aday olsalar seçilecek oyu alamazlar’’ demiştim. Nitekim Temel Karamollaoğlu Sivas’ta 5 bin 420'yle yüzde 1,4 oy almış. Konya’da 18 bin 931 oy almış.