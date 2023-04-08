Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları
MetroPOLL Araştırma'nın nisan ayında yaptığı son anketin sonucu açıklandı. Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları da belli oldu.
MetroPOLL Araştırma Şirketi Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından nisan ayında yaptıkları son anketin sonucunu açıkladı. Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" diye soruldu.
Seçimin birinci turu için yanıt veren katılımcıların tercihleri şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,6
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,1