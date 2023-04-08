Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları

MetroPOLL Araştırma'nın nisan ayında yaptığı son anketin sonucu açıklandı. Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları da belli oldu.

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Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları - Resim: 1

MetroPOLL Araştırma Şirketi Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından nisan ayında yaptıkları son anketin sonucunu açıkladı. Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" diye soruldu.

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Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları - Resim: 2

Seçimin birinci turu için yanıt veren katılımcıların tercihleri şöyle oldu:

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Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları - Resim: 3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,6

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Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları - Resim: 4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,1

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