Nisan ayının ilk 20 gününde açıklanan 11 anketin ortalaması: İşte adayların oy oranları
Nisan ayının başından itibaren yapılan 11 cumhurbaşkanlığı anketinin ortalaması alındı. Anket sonucuna göre cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da ortaya çıktı.
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2023 seçimlerine 1 aydan az bir zaman kala hem anket şirketleri hem de seçmenler harekete geçti. Seçim sonucuna en doğru tahmini yapmak için harekete geçen anket şirketleri peş peşe sonuç açıklamaya başladı.
Nisan ayında açıklanan 11 anketin ortalamasına göre, bu pazar seçim olsa adayların alacağı oy oranları da ortaya çıktı.
Twitter'da Mert Demir isimli kullanıcının hazırladığı anket ortalaması sonucu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.
Demir; ALF Araştırma, Aksoy Araştırma, Areda Survey, Asal Araştırma, Avrasya Araştırma, MAK, MetroPOLL, Optimar, ORC Araştırma, Orthus Araştırma ve Saros Araştırma'nın Nisan ayında yaptığı anketlerin ortalamasını aldı.