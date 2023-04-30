Nagehan Alçı: Üç şirkete göre de ikinci turda Kemal Bey önde

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, üç araştırma şirketinin anketlerini paylaştı ve hepsinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda yarışı önde tamamladığını söyledi.

anket Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Sinan Oğan
Son Güncelleme:
Nagehan Alçı: Üç şirkete göre de ikinci turda Kemal Bey önde - Resim: 1

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki hafta kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin çalışmalarına çevirdi. 

1 13
Nagehan Alçı: Üç şirkete göre de ikinci turda Kemal Bey önde - Resim: 2

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bu kapsamda KONDA, PANORAMATR ve TEAM tarafından yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirdi.

2 13
Nagehan Alçı: Üç şirkete göre de ikinci turda Kemal Bey önde - Resim: 3

“Bugün tam iki hafta kaldı. Herkes oluşacak sandık sonuçlarını merak ediyor. Hem TBMM hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bu soru bana çok sık soruluyor.

3 13
Nagehan Alçı: Üç şirkete göre de ikinci turda Kemal Bey önde - Resim: 4

Ben de bayram dönüşünden beri köşemden objektif verilere bakarak cevap vermeye çalışıyorum. Veri bazlı analiz yapmaya gayret ediyorum. Bu yazıyı yazarken Konda’nın 202 sayfalık Nisan Barometresi, Panoramatr’nin 104 sayfalık Nisan Raporu masamda duruyor.

4 13