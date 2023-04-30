Nagehan Alçı: Üç şirkete göre de ikinci turda Kemal Bey önde
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, üç araştırma şirketinin anketlerini paylaştı ve hepsinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda yarışı önde tamamladığını söyledi.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki hafta kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin çalışmalarına çevirdi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bu kapsamda KONDA, PANORAMATR ve TEAM tarafından yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirdi.
“Bugün tam iki hafta kaldı. Herkes oluşacak sandık sonuçlarını merak ediyor. Hem TBMM hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bu soru bana çok sık soruluyor.
Ben de bayram dönüşünden beri köşemden objektif verilere bakarak cevap vermeye çalışıyorum. Veri bazlı analiz yapmaya gayret ediyorum. Bu yazıyı yazarken Konda’nın 202 sayfalık Nisan Barometresi, Panoramatr’nin 104 sayfalık Nisan Raporu masamda duruyor.