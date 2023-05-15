Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler

14 Mayıs 28. dönem milletvekili seçimlerinde pek çok ünlü isim de Meclis'e girebilmek için milletvekili adayı oldu. Bazı ünlü isimler partilerinin yeterli oy oranına ulaşmasıyla Meclis'e girerken bazıları yeterli oy oranına ulaşamadığı için Meclis'e giremedi.

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Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler - Resim: 1

Partilerinin aldıkları oy oranı, adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e girmeye yetmeyen ünlüler şöyle oldu:

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Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler - Resim: 2

Eski futbolcu Gökhan Zan (Hatay) İYİ PARTİ

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Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler - Resim: 3

Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (Antalya) AKP

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Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler - Resim: 4

Milli yüzücü Umut Arman Sonay (İstanbul) AKP

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