Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler
14 Mayıs 28. dönem milletvekili seçimlerinde pek çok ünlü isim de Meclis'e girebilmek için milletvekili adayı oldu. Bazı ünlü isimler partilerinin yeterli oy oranına ulaşmasıyla Meclis'e girerken bazıları yeterli oy oranına ulaşamadığı için Meclis'e giremedi.
Partilerinin aldıkları oy oranı, adaylıklarını koydukları bölgeden Meclis'e girmeye yetmeyen ünlüler şöyle oldu:
Eski futbolcu Gökhan Zan (Hatay) İYİ PARTİ
Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (Antalya) AKP
Milli yüzücü Umut Arman Sonay (İstanbul) AKP