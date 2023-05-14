Millet oyunu kullandı: Meclis'teki sandalye dağılımı nasıl şekillenecek?

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkta asıl yarış, yürütme gücünü elinde bulunduran cumhurbaşkanlığında yaşanırken Meclis aritmetiği de yasama erki açısından büyük önem taşıyor.

Örneğin tüm muhalefeti bir araya getiren esas konu olan 'güçlendirilmiş parlamenter sistemi' referanduma götürebilmek için 5'te 3'lük çoğunluğa ulaşmak gerekiyor. Kanun teklifleri ve bütçenin Meclis'ten geçmesinin yolu da buradan geçiyor.

Bu seçimde büyükşehirlerle birlikte Maraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Elazığ'dan çıkacak sonuçlar da merakla takip ediliyor.

Gelişmeler, veriler geldikçe Gerçek Gündem'de olacak.