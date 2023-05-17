Millet İttifakı'nın liderleri CHP Genel Merkezi'nde buluştu: Masada ikinci turda izlenecek yol haritası var

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri CHP genel merkezinde buluştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantının gündeminde 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yürütülecek kampanyalar masaya yatırılıyor.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Zorlu, partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini yinelediği basın toplantısında iktidarın devlet imkanlarını propaganda için kullanmasına ve usulsüzlük iddialarına dikkat çekti.

Zorlu, yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

"Siyasi iktidar eliyle devletteki tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı, partizanlığın her yeri sarmakta olduğu bu süreçte kesin olmayan sonuçlara göre milletimizin Cumhur İttifakı'nı salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz.

"İYİ PARTİ'NİN HEDEFİ ÜLKE YÖNETİMİNİ ÜSTLENMEKTİR"

28 Mayıs'ta gerçekleşek 2. turun ardından 14 Mayıs'ta milli iradenin ortaya koyduğu tablonun analizini ortaya koyacağız. İYİ Parti'nin hedefi ülke yönetimini üstlenmektir. Genel Başkanımız sayın Akşener'in önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Altını çizerek söylüyorum ikinci turu Millet İttifakı kazanacak.

Yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşecek mahalli idareler seçimlerine de hazırlanmaya başlayacağız. Partimiz Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. "