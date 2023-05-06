Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun büyük İstanbul mitingine saatler kaldı

14 Mayıs’ta yapılacak olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı. Liderler de il il gezerek, seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen İstanbul mitingini bugün 17.30’da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yapacak.

Mitingde Kılıçdaroğlu ile birlikte ittifağın siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamalarda İstanbul’daki mitinge ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“Yarınki mitinge çok yoğun katılım olacağını biliyorum. Ama bunun daha ötesinde bir şey hissediyorum; insanlar yıllardır kendilerine yaşatılan, yok sayma, baskı, yoksullaştırma gibi durumlara ‘artık yeter’ deyip bir değişim isteğini haykıracakları bir mecra olacak orası.

‘Artık bir değişim şart’ diyen on binlerce insanın buluşmasını yaşayacağız. Tek tip, birbirine benzeyen kitleler değil, baharın çiçekleri gibi rengarenk insanlar olacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem