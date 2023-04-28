Millet İttifakı'nın Beyoğlu seçim koordinasyon merkezine taşlı saldırı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine kısa bir süre kala siya partilerin seçim bürolarını hedef alan saldırılar sürüyor. Millet İttifakı’nın Beyoğlu'nda bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ne de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hasar oluştu. Koordinasyon Merkezi'nden yapılan ihbar üzerine dün gece olay yerine çok sayıda polis geldi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son olarak, CHP'nin Ataşehir'deki Seçim İrtibat Bürosu'na saldırı düzenleyerek, parti flamalarını yırtan, camlarına Erdoğan ve AKP yazarak, silahla ateş eden altı kişi, dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA