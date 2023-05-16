Kemal Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeleri hedef alanlara tepki: '10 düşünelim 1 diyelim'
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerindeki oy tercihleri üzerine depremzedeleri hedef alanlara tepki gösterdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgelerinde Cumhur İttifakı ce Recep Tayyip Erdoğan’a tercihin yüksek olması üzerine sosyal medyadan tepki gösterenlere seslendi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim” dedi.
Kılıçdaroğlu devamında, “Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir” diye belirtti.
Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2023