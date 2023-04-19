Merak edilen soru yanıt buldu: Mühür diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu?
14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala ‘Mühür diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu?’ sorusu merak konusuydu. O soru yanıt buldu.
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken, sosyal medyada dolaşan bazı iddialar seçmeni endişelendirdi.
Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda oy pusulasının dışa doğru katlanması gerektiği, aksi takdirde mürekkebin diğer adaya bulaşıp, oyun geçersiz sayılacağı iddiası öne sürüldü.
"MÜHRÜN ÇİZGİLİ BÖLGEYE TAŞMIŞ OLMASI GEÇERSİZ KILMAZ"
Anadolu Ajansı Teyit Hattı söz konusu iddiayı açık kaynaklardan araştırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yayımladığı, 15 Mart 2023 tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'sinin 41. maddesinin 1. fıkrasının ç ve d bendlerine göre,
ç) "Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi",