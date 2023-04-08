Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanan Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarından edindiği izlenimlere çevrildi. İşte 8 anket şirketinin sonuçları.

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Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 1

Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı da gün geçtikçe artmaya başladı.

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Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 2

Milletvekili listesini açıklayan tek parti MHP olurken, listeler için son gün 9 Nisan pazar.. Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da hayati öneme sahip... 

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Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 3

MetroPoll, MAK, Yöneylem, ORC, ArtıBir, GENAR, AR-G, Aksoy, PİAR ve Türkiye Raporu mart ayına ilişkin seçim anketini aboneleriyle paylaştı. 12 araştırma şirketinin mart ayında yaptığı seçim anketlerinin sonucuna göre iktidarın oy kaybı gizlenemez boyutta.

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Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! - Resim: 4

Partiler bazında anketlerin büyük çoğunluğunda AKP ilk sırada, CHP ise ikinci sırada görünüyor. 

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