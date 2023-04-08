Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanan Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarından edindiği izlenimlere çevrildi. İşte 8 anket şirketinin sonuçları.
Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala seçim heyecanı da gün geçtikçe artmaya başladı.
Milletvekili listesini açıklayan tek parti MHP olurken, listeler için son gün 9 Nisan pazar.. Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağı da hayati öneme sahip...
MetroPoll, MAK, Yöneylem, ORC, ArtıBir, GENAR, AR-G, Aksoy, PİAR ve Türkiye Raporu mart ayına ilişkin seçim anketini aboneleriyle paylaştı. 12 araştırma şirketinin mart ayında yaptığı seçim anketlerinin sonucuna göre iktidarın oy kaybı gizlenemez boyutta.
Partiler bazında anketlerin büyük çoğunluğunda AKP ilk sırada, CHP ise ikinci sırada görünüyor.