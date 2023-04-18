MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı

Bunu bir televizyon kanalında ilk defa söylüyorum. Evet belki herkes Sayın Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'ndan oy aldığını gözlemliyor. Bu doğru ama Sayın Sinan Oğan'ın oylarının büyük kısmı da Millet İttifakı'ndan! Şunun altını çizmek isterim gözden kaçan bir detay olarak, Sinan Oğan; İYİ Parti'den ciddi düzeyde oy almaya başladı.