MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı
MAK Araştırma Başkanı Kulat, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kulat, muhalefetin bir arada kampanya yürütmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için dört aday yarışıyor. Anket şirketlerinin büyük bir bölümü seçimin ikinci tura kalacağını ifade ediyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Sinan Oğan'ın oy oranına vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenle bağının güçlü olduğunu muhalefetin ise ortak bir görüntü veremediğini belirtti.
Mehmet Ali Kulat canlı yayında şunları söyledi:
Bunu bir televizyon kanalında ilk defa söylüyorum. Evet belki herkes Sayın Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'ndan oy aldığını gözlemliyor. Bu doğru ama Sayın Sinan Oğan'ın oylarının büyük kısmı da Millet İttifakı'ndan! Şunun altını çizmek isterim gözden kaçan bir detay olarak, Sinan Oğan; İYİ Parti'den ciddi düzeyde oy almaya başladı.
Sinan Oğan ile Muharrem İnce'nin yüzde beşten fazla oy alması durumunda seçimin ikinci tura kalması çok ciddi bir ihtimal. İkinci tura kalırsa ne olur? Bu süreç içerisinde iki adayla arayı bulmak kolay olmayabilir.