Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı | Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize'

AK Partili bazı siyasetçilere göre 'ekonomik zorluklar', 'uzun iktidar yıllarının getirdiği yıpranma' ve 'yeni sistemin yarattığı kimi sorunlar'a karşın gelen son anketlerde partinin oyu yüzde 40’larda görünüyor.

'ASLINDA MUCİZE'

'Bu koşullarda bu oy aslında mucize' diyen bir siyasetçi, muhalefetin AK Parti’nin karşısında seçmen nezdinde bir güven inşa edemediğini anlatıyor.