Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı | Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize'
Gazete Duvar yazarı Nergis Demirkaya, Meclis kulislerinde 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimin sonuçlarına dair yürütülen tahminleri ve değerlendirmeleri köşesine taşıdı.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir aydan da az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anket çalışmalarına çevrildi.
Bu araştırmalar, kuşkusuz başta siyasi partilerin dikkatini çekiyor.
Birçok saha çalışmasında iktidar partisinin oyları yüzde 40 bandında gözüküyor.
Gazete Duvar yazarı Nergis Demirkaya, bu anketlerin AKP'ye yansımalarını köşesine taşıdı:
AK Partili bazı siyasetçilere göre 'ekonomik zorluklar', 'uzun iktidar yıllarının getirdiği yıpranma' ve 'yeni sistemin yarattığı kimi sorunlar'a karşın gelen son anketlerde partinin oyu yüzde 40’larda görünüyor.
'ASLINDA MUCİZE'
'Bu koşullarda bu oy aslında mucize' diyen bir siyasetçi, muhalefetin AK Parti’nin karşısında seçmen nezdinde bir güven inşa edemediğini anlatıyor.
'Muhalefetin çok başlı görüntüsü', 'Yeni olmayan cumhurbaşkanı adayı', 'Bahar gelecek gibi kendini tekrar eden söylem', 'Gerçekçi olmayan vaatler' bu güvensizliğin nedenleri olarak sıralanıyor.