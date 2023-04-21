Kulis: "AKP'de seçimin ikinci tura kalması durumunda farklı planlar konuşuluyor"
AKP’nin en iddialı kamuoyu araştırmalarına göre İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde Kemal Kılıçdaroğlu kıl payı önde.
Gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere’de kaleme aldığı kulis haberinde, “İktidar partisinde seçimin ikinci tura kalması durumunda farklı planlar konuşuluyor. Sınırsız vaatleri ve sorunlu hukuk dışı hamleleri kastetmiyoruz. AKP’nin B planı, topluma güven verecek isimleri ‘cumhurbaşkanının sağ kolu’ olarak duyurmak.” dedi.
AKP’de bir süreden beri seçimin ikinci tura kalma olasılığının yüksek dille seslendirilmeye başlandığına dikkati çeken Babacan, “Bu bir haftalık süreçte nasıl bir politika ve kampanya izlenmesi gerektiği tartışılıyor. Bu süreçten başarılı çıkmak için ‘duygulara hitap eden’ bir kampanya yaklaşımı izleneceği anlatılıyor. Yani, ‘sizin için neler yaptık’ demeye getirilecek. Ancak, asıl önemli kampanya hamlesi bu değil” diye yazdı.
Babacan’ın kulislerden aktardığına göre, Erdoğan kendisiyle ilgili güven sorununu ortadan kaldırmak için adım atacak.
Öte yandan Erdoğan’ın ekonomi başta olmak üzere, dış politika ve güvenlik konularında rasyonel politikalar yürütüleceğinin güvencesi olarak ‘işte benim yeni kadrom’ şeklinde çıkış yapabileceği anlatılıyor.