Kulis: "AKP'de seçimin ikinci tura kalması durumunda farklı planlar konuşuluyor"

AKP’de bir süreden beri seçimin ikinci tura kalma olasılığının yüksek dille seslendirilmeye başlandığına dikkati çeken Babacan, “Bu bir haftalık süreçte nasıl bir politika ve kampanya izlenmesi gerektiği tartışılıyor. Bu süreçten başarılı çıkmak için ‘duygulara hitap eden’ bir kampanya yaklaşımı izleneceği anlatılıyor. Yani, ‘sizin için neler yaptık’ demeye getirilecek. Ancak, asıl önemli kampanya hamlesi bu değil” diye yazdı.