Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı
ALF Araştırma, AKP'nin kalesi olarak bilinen Erzincan ve Çanakkale'de yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. Erzincan'da AKP'nin oylarındaki erime dikkat çekti.
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala anket şirketleri de harekete geçti. İl il anket sonucu paylaşan şirketler, seçim sonucuna en yakın tahmini yapmak için çalışmalarına başladı.
Hem milletvekili seçimleri için hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri için anketler yapan firmalar, AKP'nin oylarındaki erimeyi ve CHP'deki yükselişi ortaya koymaya devam ediyor.
Son olarak ALF Araştırma, Çanakkale ve Erzincan'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre 16-19 Nisan tarihlerinde yapılan ve 1100 kişinin katıldığı Çanakkale anketinde oy oranları şöyle:
%37,5 CHP
Haziran 2018 oy oranı: %33,8