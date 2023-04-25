Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı

ALF Araştırma, AKP'nin kalesi olarak bilinen Erzincan ve Çanakkale'de yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. Erzincan'da AKP'nin oylarındaki erime dikkat çekti.

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Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı - Resim: 1

14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala anket şirketleri de harekete geçti. İl il anket sonucu paylaşan şirketler, seçim sonucuna en yakın tahmini yapmak için çalışmalarına başladı.

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Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı - Resim: 2

Hem milletvekili seçimleri için hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri için anketler yapan firmalar, AKP'nin oylarındaki erimeyi ve CHP'deki yükselişi ortaya koymaya devam ediyor. 

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Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı - Resim: 3

Son olarak ALF Araştırma, Çanakkale ve Erzincan'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre 16-19 Nisan tarihlerinde yapılan ve 1100 kişinin katıldığı Çanakkale anketinde oy oranları şöyle:

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Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı - Resim: 4

%37,5 CHP

Haziran 2018 oy oranı: %33,8

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