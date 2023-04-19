Kılıçdaroğlu'ndan yeni davet: Bir konuyu konuşmanın vakti geldi
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha saat 21.30'da Twitter'a davet etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir davette bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" dedi.
Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 19, 2023