Kılıçdaroğlu'ndan yeni davet: Bir konuyu konuşmanın vakti geldi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha saat 21.30'da Twitter'a davet etti.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni davet: Bir konuyu konuşmanın vakti geldi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir davette bulundu. 

Kılıçdaroğlu, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" dedi. 

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