Kılıçdaroğlu'ndan "soğan" videosu: O kalırsa soğanın kilosu 100 lira olur

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan videosu çekerek "Asıl gündemimiz bu" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "soğan" başlığıyla bir video yayınladı. 

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, geçen devirde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç yalan dolan iftira kampanyasına başladılar. PKK yalanları, seccade istismarı, marteniçkayı urgana benzetme, türlü türlü yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. 

Bakınız asıl gündemimiz  bu. Vatandaşın asıl gündemi. Biliyorlar, çünkü ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücü artacak. He o kalırsa bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana. 

Bu arada ne söyledim her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye dalavereye karışanın da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi ister Kürt ister Alevi, ister sunni ister Müslüman olsun ben yoluma insan gibi insanlarla devam edeceğim. Ben tek kriterim budur."

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