Kılıçdaroğlu'ndan seçmene "Sandık güvenliği" çağrısı: Türkiye Gönüllüleri'ne kaydolun
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmeni Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçmene seslendi.
Twitter hesabından bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum" dedi.
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum.https://t.co/6xcTNGldOV pic.twitter.com/3gjWJS5GGy— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 14, 2023
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