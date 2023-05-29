Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 81 ilde birinci ve ikinci turda aldıkları oy oranları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Birçok ilde oy oranları 14 gün içinde değişiklik gösterdi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçimi kazandı.
14 Mayıs'taki ilk tur seçimleriyle 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri il bazında karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:
ADANA
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %43,92 Kemal Kılıçdaroğlu: %50,89
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 45,95 - Kemal Kılıçdaroğlu % 54,05
ADIYAMAN
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %66,20 Kemal Kılıçdaroğlu: %31,24
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 69.09 - Kemal Kılıçdaroğlu % 30,91
AFYONKARAHİSAR
14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan: %63,86 Kemal Kılıçdaroğlu: %28,87
28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan % 67,82 - Kemal Kılıçdaroğlu % 32,18