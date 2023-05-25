Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'ne neler söyledi?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, çoğu AKP'li, Memleket Partili, küskün CHP'li olmak üzere kendisiyle karşıt görüşteki insanların sorularını yanıtladı. Ana muhalefet partisi liderine terörden sığınmacılara, 300 milyar dolardan deprem konutlarına pek çok konuda sorular yöneltildi.
Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 44.88 oranında oy alarak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikinci tura kalan Millet İttifakı'nın adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de karşıt görüşlü insanların sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu'nun dün akşam 21.30'da yayına giren ve bugün saat 08.10 itibariyle 7.8 milyon izlenmeye ulaşan yayında söylediklerinden öne çıkan kısa diyaloglar ve uzun yanıtlar şöyle:
'KİM TESPİT ETTİ?'
(ABD'de yaşayan iki Türk girişimci Eren Özmen ve Fatih Özmen'e ait Sierra Nevada'yla ilgili tartışmalar)
Kılıçdaroğlu: İki milyar dolarlık servetleri var. Uzay sanayinde Elon Musk'tan sonra en önemli kişiler. Bunların bize gelip yardım yapması, Atatürk Havalimanı'nda hangarlar var. Onları tashih edeceğiz. Uçak gelip kalkmayacak burada. Biz uzay sanayi konusunda Türkiye'yi geliştirmek zorundayız. Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı Kovid-19 aşısını buldular değil mi? Alman ekonomisine 140 milyar dolar kazandırdılar bir yılda. Türkiye'de olsalardı biz kazanacaktık. Bizim insanlarımızı Türkiye'ye getirip yüksek yetenek inşasını yeniden kurmak için mücadele ediyorsam bundan kim alınacak. CIA'yle iş birliği yaptılar mı diyorsunuz?
Genç: CIA'yle bağlantısı tespit edildi.
Kılıçdaroğlu: Efendim, kim tespit etti?
(Uzun süreli sessizlik)
Genç: Dünya kadar belge sunuldu sosyal medyada, haber sitelerinde...
Bir başka genç: Bence çok iyi bir çalışma ekibi, sandık güvenliği alınamıyor. Bununla ilgili bir çaba da gösterilmiyor.
Kılıçdaroğlu: Sandık güvenliğini neden konuşuyoruz, hiç düşünüyor musunuz?
(HDP'yle PKK isimlerinin birleştirilerek sorulan terör sorusu üzerine)
Kılıçdaroğlu: Örgüt ismi verdiniz ama tam anlayamadım
Genç: HDPKK
Oğuzhan Uğur: PKK da aplikasyon gibi bir AKPKK oluyor bir HDPKK oluyor bir kendi başına ilerleyemedi. (Salonda gülüşmeler)