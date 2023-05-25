Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'ne neler söyledi?

'KİM TESPİT ETTİ?'

(ABD'de yaşayan iki Türk girişimci Eren Özmen ve Fatih Özmen'e ait Sierra Nevada'yla ilgili tartışmalar)

Kılıçdaroğlu: İki milyar dolarlık servetleri var. Uzay sanayinde Elon Musk'tan sonra en önemli kişiler. Bunların bize gelip yardım yapması, Atatürk Havalimanı'nda hangarlar var. Onları tashih edeceğiz. Uçak gelip kalkmayacak burada. Biz uzay sanayi konusunda Türkiye'yi geliştirmek zorundayız. Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı Kovid-19 aşısını buldular değil mi? Alman ekonomisine 140 milyar dolar kazandırdılar bir yılda. Türkiye'de olsalardı biz kazanacaktık. Bizim insanlarımızı Türkiye'ye getirip yüksek yetenek inşasını yeniden kurmak için mücadele ediyorsam bundan kim alınacak. CIA'yle iş birliği yaptılar mı diyorsunuz?

Genç: CIA'yle bağlantısı tespit edildi.

Kılıçdaroğlu: Efendim, kim tespit etti?

(Uzun süreli sessizlik)

Genç: Dünya kadar belge sunuldu sosyal medyada, haber sitelerinde...