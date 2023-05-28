Katar Emiri, Erdoğan'ı tebrik etti

Katar Emiri Temim bin Hamed Es Sani, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Katar Emiri Es Sani, mesajında, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan; zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılı olmanızı, gelişme ve büyümeyi ilerletmek için kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE KATAR ARASINDA 8 YILDA 80’DEN FAZLA ANLAŞMA

Türkiye ve Katar, arasında 2015-2022 yılları arasında gerçekleştirilen zirvelerde diplomatik, ekonomik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 80’den fazla anlaşma imzalandı. Son olarak 15 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri'nin İstanbul’da görüşmesinin ardından çeşitli alanlarda 11 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 8'inci Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.