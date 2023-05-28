Katar Emiri, Erdoğan'ı tebrik etti

Katar Emiri Temim Bin Hamed Es Sani, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Katar Emiri, Erdoğan'ı tebrik etti

Katar Emiri Temim bin Hamed Es Sani, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Katar Emiri Es Sani, mesajında, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan; zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılı olmanızı, gelişme ve büyümeyi ilerletmek için kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE KATAR ARASINDA 8 YILDA 80’DEN FAZLA ANLAŞMA

Türkiye ve Katar, arasında 2015-2022 yılları arasında gerçekleştirilen zirvelerde diplomatik, ekonomik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 80’den fazla anlaşma imzalandı.  Son olarak 15 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri'nin İstanbul’da görüşmesinin ardından çeşitli alanlarda 11 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 8'inci Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.

Etiketler
seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Katar
Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo
Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri
Aydın’da tüm oylar seçim kuruluna sevk edildi Aydın’da tüm oylar seçim kuruluna sevk edildi
ÇOK OKUNANLAR
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak: Aşk, para, iş... Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak!
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Oy artış oranı 39 ilçede de Erdoğan'ı geçti: Kılıçdaroğlu'na İstanbul yetmedi Oy artış oranı 39 ilçede de Erdoğan'ı geçti: Kılıçdaroğlu'na İstanbul yetmedi
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?