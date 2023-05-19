'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçimlerin ikinci turu için başlatılan 'Karar ver' kampanyasında kullanılacak görseller belli oldu.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2. tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri için hazırlanan 'Karar ver' kampanyasının görselleri ortaya çıktı.
Görsellerde yer alan sloganlar ile yurttaşlara soru soruldu.
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, kampanyanın görsellerinden bazıları şu şekilde: