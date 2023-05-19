'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçimlerin ikinci turu için başlatılan 'Karar ver' kampanyasında kullanılacak görseller belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu
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'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu - Resim: 1

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2. tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri için hazırlanan 'Karar ver' kampanyasının görselleri ortaya çıktı.

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'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu - Resim: 2

Görsellerde yer alan sloganlar ile yurttaşlara soru soruldu.

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'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu - Resim: 3

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, kampanyanın görsellerinden bazıları şu şekilde:

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'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu - Resim: 4
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