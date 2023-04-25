Kaftancıoğlu "yasal süreci başlatıyorum" diye duyurdu: CHP logosuylu sahte parti broşürü ve sticker bastırmışlar

Canan Kaftancıoğlu, CHP adına sahte parti broşürü ve sticker bastırıldığını açıkladı. Kaftacıoğlu, matbaanın siparişi vereni ve ödemeyi yapanı açıklamadığını söyledi.

Kaftancıoğlu "yasal süreci başlatıyorum" diye duyurdu: CHP logosuylu sahte parti broşürü ve sticker bastırmışlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultanbeyli'de bir matbaada CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” sözleriyle sahte parti broşürü ve sticker bastırıldığını duyurdu. 

Kaftacıoğlu, matbaanın siparişi vereni ve ödemeyi yapanı "bilmediğini" söyledi. 

Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım…" dedi. 

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