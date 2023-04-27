İzmir'de korkutan yangın: Tahliye çalışmaları sürüyor

İzmir Narlıdere'deki Folkart’ta büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.

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İzmir'de korkutan yangın: Tahliye çalışmaları sürüyor

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart’ta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının 4 bloklu sitenin 8 katlı bir binasında çıktığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri için, ekiplerce tahliye çalışması yürütüldüğü kaydedildi. Bazı bina sakinlerinin canlarını kurtarmak için balkondan atladıkları iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOYER'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Narlıdere’de çıkan yangın nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i telefonla aradı. Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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