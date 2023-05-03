İYİ Parti lideri Akşener ve ABB Başkanı Yavaş Bursa'da konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Kent Meydanı’nında yurttaşlarla buluşuyor. Akşener’e Bursa ziyaretinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş eşlik ediyor.



Akşener’in Bursa mitingi öncesi kent trafiğine de miting ayarı verildi. İYİ Parti lideri Akşener’den önce kürsüye Mansur Yavaş geldi.

Yavaş’ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:



3 Mayıs Türkçülük Bayramı’nızı kutluyorum. Yine Bursa’nın fakir bir mahallesinde doğup, ailesinin bük emeklerle okutup, Ankara’ya gönderdiği, menfur bir cinayete Sinan Ateş’i de saygıyla anıyorum. Umuyorum ki, başta Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere diğer 4 genel başkanın hepsinin verdiği söz şudur. Bu cinayetin faillerinin yakalanıp tamamının cezalarını çekmeleridir.

Adalet anlayışımız maalesef, üstünlerin hukuku haline geldi. İnşallah hep beraber, "hak, hukuk, adalet" diyoruz.

Yabancılara ev satıldığı için ev fiyatları artmış, fiyatlar indirilemiyor. İki ayda bir bakan değiştiriyorsunuz hiçbirisi çare etmiyor.

Anketler yükseldikçe sesler yükselmeye başladı. Bir sürü iftira, Ankara'da yaşadık gördük. Bir tane bakan, seçim güvenliğinden sorumlu olmasına rağmen, "14 Mayıs'ta AK Parti kaybederse, bu Türkiye'ye vurulmuş bir darbedir" dedi.

Ömer Çelik de şunu söyledi: Muhalefetin tek amacı var Erdoğan'ı yenmek. E evet, o yüzden seçime girdik. Yapamadıklarınızı yapmak için iktidara talibiz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Seçime herkes girebilir ama kazanmaları yasak.

Bu kadar seçimi ilk turda kazanması büyük ihtimal olan bir topluluğa şunu söylüyorlar, "Biz iftira atalım onlar kendilerini savunsun.

16 milyar parayı ANKA Park gibi ucube bir projeye gömdüler. Ankara'ya girişte kapılar var, ne işe yaradığı belli değil, 235 milyon lira. Ankara'nın asli sorunları dururken, oralara para yatırdılar.

İşin acı tarafı şu, bunlar muhafazakar kitleye 'çalıyor ama çalışıyor'u kabul ettiler. Maalesef bu mazur görülür hale geldi. İnancımıza göre af olmayacak tek günah kul hakkı değil midir?

Maalesef dini siyasete alet edince, insanların gözü kör oluyor. Aynı bakan, adı yolsuzlukla anılmış birisini, şampanyayı devirmiş, gözler bayılmış, tek kelime ettiğini duydunuz mu ona. Aynı kelimeye başka partiden biri deseydi Allah bilir başına ne gelirdi.

İlk ay 50 milyon lira açık verecekleri belediyeden, geçmiş dönemin borcunu faiziyle ödedik. Bitmedi. Uluslararası şeffaflık ödülünü de aldık. Dünya Başkent Belediyeleri Ödülü'nü bize verdiler. Şimdi de üç koyunu güdemezler diyorlar. Demek ki üç koyun güdemezler diye bir şey yok.

Son ayda yapılan bütün iyileştirmelere rağmen düzelen hiçbir şey yok. Dolarda çift taraflı kur. Bunlar konuşulmasın diye "PKK PKK PKK". AK Parti'ye gönül vermiş fanatiklerde de bir şey var. Bir şey söylüyorsun, "Sus lan FETÖ'cü" diyor.

Esad'la zamanında görüşülseydi de ülkemize bu kadar mülteci gelmeseydi iyi değil miydi?

10 parmaklarında 10 çamur, sağa sola sürüyorlar.

İktidar çaresiz kaldığı zaman hep bu tür durumlara başvuruyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediği zaman iftira, iftira, iftira.

Camiye siyaseti soktular, okula siyaseti soktular, kamunun bütün gücünü kullanıyorlar. Uçaklarla programlara gidiyorlar.



Hani HZ. Ömer’in mumu diye gelmiştiniz siz iktidara? İşte bunun için yenileceksiniz. Devleti bizim diye düşünüyorsunuz, devlet milletindir.



Anadolu gemisinin yapıldığı tersane 72 yılında yapılmış. Eski iktidarların hiçbirisi çıkıp, bunu propaganda konusu yapmadı.



Önce sen s400’leri niye hangara kapattın, onu söylesene sen? Onun parasını millet verdi.



Diyoruz ki, SİHA’lar görev alanına dönecek. Ama siz kiralarla, enflasyonla baş başa kalacaksınız. Şunun da sözünü veriyoruz.

Her seçim dönemi milliyetçi oluyorlar. hani siz "her türlü milliyetçiliği ayaklarınızın altına" alıyordunuz? Şimdi ne oldu?

Apo'yu Millet İttifakı çıkarmaz ama, işinize gelirse siz çıkarırsınız. Her türlü görüşmeyi yapan sizsiniz. Habur'u Oslo'yu unutmadık.

Bize diyorlar ki, "Altı benzemez yan yana geldi" diyorlar. Altılı masa diye alay ederlerken, kendileri de altıyı buldular. Fakat biz birbirimize benzemesek de oturduk belli bir metinde anlaştık. Ne yapacaksak orada yazılı. Peki siz, böyle bir mutabakat metniniz yok, bakanlarınız "onlar bizimle değil" diyor. Ben onlara Altı benzemez desem hakaret, altı benzer desem hakaret. Ben onlara ne diyeceğim şimdi.

Bir an evvel, başkanlık sisteminin terk edilip, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Bunun ilacı budur. Farklı patilerin uzlaşması o kadar önemli ki...

Liyakatsiz atamalar, torpil, yolsuzluk... Bunlar araştırılmasın istiyorlar. Önüne gelene istedikleri karayı çalmaya devam ediyorlar.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem