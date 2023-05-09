İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine giden süreçte yatırımcılara uyarılarda bulundu: "Dikkat, kaybedersiniz."
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 14 Mayıs seçimine günler kala TV100'deki köşesinde haftanın genel görünümünü değerlendirdi; yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in yazısı şöyle:
"Seçim öncesi para piyasalarında volatilitenin yüksek olması kaçınılmaz.
Bu hafta seçim fiyatlaması içinde olacağız.
Piyasa kurları bağımsız bir şekilde sağlıksız işlem gerçekleştirir.
Yurt içi piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok.