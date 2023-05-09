İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine giden süreçte yatırımcılara uyarılarda bulundu: "Dikkat, kaybedersiniz."

İslam Memiş
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İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 14 Mayıs seçimine günler kala TV100'deki köşesinde haftanın genel görünümünü değerlendirdi; yatırımcılara uyarılarda bulundu.

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Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in yazısı şöyle: 

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"Seçim öncesi para piyasalarında volatilitenin yüksek olması kaçınılmaz.

Bu hafta seçim fiyatlaması içinde olacağız.

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Piyasa kurları bağımsız bir şekilde sağlıksız işlem gerçekleştirir.

Yurt içi piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok.

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